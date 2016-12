Trattativa Stato-mafia, Berlusconi e la figlia Marina convocati dai pm di Palermo

foto Ap/Lapresse Correlati Intercettazioni, scontro Pd-Idv su Napolitano

La Procura di Palermo ha convocato Silvio Berlusconi nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta trattativa tra Stato e mafia. Il leader del Pdl doveva presentarsi lunedì 16 luglio, ma si è negato perché impegnato in una riunione con un gruppo di economisti. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, i pm intendono interrogare Berlusconi come persona informata dei fatti in relazione ad alcuni prestiti infruttiferi fatti a Marcello Dell'Utri.

I fatti si riferiscono a inizio anni 90 quando Dell'Utri, secondo la tesi dei pm sarebbe stato il portavoce delle minacce mafiose nei confronti di Berlusconi in quel momento per la prima volta alla guida del governo.



Berlusconi, secondo quanto emerso, non si sarebbe presentato a Palermo invocando come legittimo impedimento una riunione, svoltasi a villa Gernetto, con alcuni economisti e politici su euro e crisi e di Europa.



I pm di Palermo convocano Marina Berlusconi

I pm della Procura di Palermo hanno convocato Marina Berlusconi, figlia di Silvio Berlusconi. Da quanto emerso anche la presidente di Mondadori dovrà comparire come teste per l'indagine avviata dalla procura sulla trattativa tra Stato e mafia.