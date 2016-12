foto Ansa Correlati Bersani: Pd sostiene unioni gay 23:21 - "Sono nato con Forza Italia e non ho quindi nessun pregiudizio nei confronti di questa sigla. La cosa più importante è che restiamo tutti uniti per guardare avanti, pronti a vincere nel 2013. Per questo Silvio Berlusconi torna in campo". Lo ha detto il segretario del Pdl, Angelino Alfano, ai microfoni di "Quinta Colonna". "Ho consigliato a Berlusconi di non fare il 'ticket' con nessuno, perche' ha sempre vinto da solo", ha aggiunto. - "Sono nato con Forza Italia e non ho quindi nessun pregiudizio nei confronti di questa sigla. La cosa più importante è che restiamo tutti uniti per guardare avanti, pronti a vincere nel 2013. Per questo Silvio Berlusconi torna in campo". Lo ha detto il segretario del Pdl, Angelino Alfano, ai microfoni di "Quinta Colonna". "Ho consigliato a Berlusconi di non fare il 'ticket' con nessuno, perche' ha sempre vinto da solo", ha aggiunto.

"No alle primarie se c'è Berlusconi"

"Sono convinto che le primarie siano il modo migliore per selezionare i candidati, ma non quando si tratta di scegliere il premier se c'è la candidatura del fondatore del partito". E' questa la posizione di Alfano sulle primarie nel Pdl.



"Uniti per rimanere l'unica alternativa alla sinistra"

"Tutte le forze che hanno composto e rappresentato il Pdl saranno unite per il progetto che vede il Pdl come unico pilastro credibile alternativo alla sinistra in Italia". Lo ha ribadito il segretario del Pdl.



Sostegno a Monti fino al 2013

"Sosterremo Monti fino al 2013. Noi dobbiamo cambiare la lege elettorale e vogliamo che consenta agli elettori di scegliere in anticipo il proprio senatore. Crediamo che il premio di governabilità debba essere dato al partito vincitore delle elezioni". Lo ha detto Angelino Alfano, segretario del Pdl, intervistato su Canale5 a 'Quinta Colonna'.



Sul debito pubblico

Poi un accenno alla questione fiscale e al debito pubblico. "La politica fiscale del nostro governo è stata una politica dei conti in ordine. Ora dobbiamo guardare al futuro e pensare all'abbattimento del debito pubblico", ha detto.



Basta chiedere sacrifici agli italiani

''Dobbiamo smettere di chiedere sacrifici agli italiani, soprattutto quando dicono 'ce lo chiede l'Europa'', ha poi detto il segretario del Pdl. Alfano ha sottolineato come ''dietro l'Europa ci siano in realtà la Francia e la Germania''. ''Non dobbiamo fare altri sacrifici - ha precisato - in nome dell'Europa. E' necessario invece tagliare gli sprechi e diminuire il debito pubblico''. Infine una battuta sul porcellum: ''con la legge vigente non si può assolutamente andare al voto del 2013''.