Dopo il caos scoppiato all'assemblea del Pd, Pier Luigi Bersani precisa la posizione del partito sulle unioni gay. "Abbiamo deciso che il Pd sostiene le unioni gay - ha spiegato -. Mi pare una vera novità che ci fa dimenticare tante incertezze". "Le primarie voglio farle io - ha aggiunto, replicando a Renzi -. Aperte ed entro l'anno".

Sulle unioni omosessuali il segretario del Pd giustifica poi le incertezze emerse durante il dibattito all'interno del partito. "C'è chi vuole fare ulteriori passi - riconosce Bersani, rispondendo alle domande sui malumori interni al partito sulla questione - ma dobbiamo ricordare che questo è un Paese complicato in cui non è stata ancora approvata una legge sull'omofobia".



Quanto invece alla questione primarie, Bersani non mostra incertezze. Le primarie voglio farle io - ha puntualizzato -. Aperte ed entro l'anno". "Ho cercato di dire: non possiamo deciderle da soli se le facciamo con gli altri - ha spiegato riguardo alle polemiche interne al partito sulla questione - andiamo a vedere anche gli altri partiti". Una data? "Non troppi mesi prima delle elezioni, non troppo pochi però...", ha precisato ancora Bersani a margine del suo intervento alla Festa Democratica di Roma.