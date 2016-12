foto Ansa Correlati Minetti verso dimissioni? Lei se la ride

Twitter sta con la Minetti 21:26 - Potrebbe essere a una svolta la "telenovela" Minetti. La consigliera della Regione Lombardia si è infatti recata ad Arcore per incontrare Silvio Berlusconi. Da giorni è stata invitata a dimettersi da più esponenti del Pdl. L'ultimatum di Alfano alla Minetti scadeva lunedì, ma la consigliera non ha ascoltato l'appello, presentandosi al Consiglio regionale. "Taccio per il bene di tutti"; ha detto la Minetti dopo la seduta al Pirellone. - Potrebbe essere a una svolta la "telenovela" Minetti. La consigliera della Regione Lombardia si è infatti recata ad Arcore per incontrare Silvio Berlusconi. Da giorni è stata invitata a dimettersi da più esponenti del Pdl. L'ultimatum di Alfano alla Minetti scadeva lunedì, ma la consigliera non ha ascoltato l'appello, presentandosi al Consiglio regionale. "Taccio per il bene di tutti"; ha detto la Minetti dopo la seduta al Pirellone.

Tutti gli occhi erano su di lei, ancora una volta. E anche questo induce a pensare che Nicole Minetti non sia intenzionata, per il momento, a cedere alle richieste di dimissioni. Qualcosa però si sta muovendo e forse l'incontro con Silvio Berlusconi potrebbe cambiare la carte in tavola e dare l'impulso finale alla vicenda.



Martedì mattina Nicole Minetti si è regolarmente presentata al Pirellone per la seduta, senza fare quel passo che il segretario Alfano ieri dava per certo. E s'è presa la scena, abbronzata e determinata, anche quando nel pomeriggio ha fatto identificare un fotografo che l'avrebbe inseguita mentre era in auto, a Milano, ormai lontana dai lavori dell'Aula ancora in corso e sulla via di Arcore.



Chi ha avuto modo di parlarle assicura che l'ex igienista dentale di Berlusconi non voglia mollare facilmente. Lei ha concesso appena: "Per il bene di tutti, non ho intenzione di rilasciare dichiarazioni, per favore finiamola qua". Per il bene di chi si riferisse, non è chiaro. Di certo, Nicole Minetti ha "dovuto" concedere quelle parole per poter uscire da una saletta in cui era sfuggita all'inseguimento di cronisti, fotografi e cameramen.



Ma come andrà a finire la questione Minetti? I ben informati parlano di una trattativa in corso: c'è infatti chi calcola che senza una contropartita fra stipendi mancati e vitalizio ci rimetterebbe almeno 800 mila euro.