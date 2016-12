foto LaPresse

- Il coordinatore del Pdl, Ignazio La Russa, boccia l'ipotesi di un ritorno a Forza Italia. "E' una proposta inaccettabile, ma non credo ci si arriverà", ha detto. "Il progetto del Pdl può essere ancora coltivato e vincente", ha aggiunto La Russa che ha ringraziato Berlusconi per aver detto che si tratta di "una proposta e non una decisione". "E' legittimo - ha concluso - che lui la avanzi ed è legittimo che, per me e altri, sia inaccettabile".