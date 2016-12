- Per pianificare l'azione di governo e temendo un crac della Regione Sicilia, Mario Monti interviene per chiedere conferma delle dimissioni, già annunciate, del presidente Raffaele Lombardo. Il premier, date le "preoccupazioni per la possibilità che la Sicilia possa andare in default a causa del proprio bilancio" chiede "conferma dell'intenzione, dichiarata pubblicamente, di dimettersi il 31 luglio". Lombardo ha rassicurato Monti sulle sue dimissioni.

Il presidente del Consiglio Mario Monti, "facendosi interprete delle gravi preoccupazioni riguardo alla possibilità che la Sicilia possa andare in default a causa del proprio bilancio", ha scritto una lettera al presidente della Regione, Raffaele Lombardo, "per avere conferma dell'intenzione, dichiarata pubblicamente, di dimettersi il 31 luglio".



È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. "Infatti, le soluzioni che potrebbero essere prospettate per un'azione da parte dell'esecutivo - prosegue la Presidenza del Consiglio - non possono non tener conto della situazione di governo a livello regionale ma anzi devono essere commisurate ad essa, in modo da poter utilizzare gli strumenti piu efficaci e adeguati".

Lombardo rassicura Monti sulle dimisisoni

"Ho parlato al telefono con Mario Monti rassicurandolo del fatto che gli rassegnerò formalmente tutti gli elementi utili a dimostrare la sostenibilità della finanza regionale. E che gli parlerò anche della scelta di dimettermi". Lo ha detto il presidente della Regione, Raffaele Lombardo dopo la lettere inviatagli dal premier.

Regione: "Nessun rischio default"

La Regione siciliana "non è a rischio default", e lo dimostrerebbe il fatto che il bilancio è stato parificato dalla Corte dei Conti qualche giorno fa, "validando un bilancio in equilibrio". Poi "c'è chi fa cattiva informazione e scambia indebitamento per buco in bilancio". A dirlo l'assessore regionale all'Economia, Gaetano Armao, a Palazzo d'Orleans, incontrando i giornalisti per illustrare i dati finanziari della Regione Sicilia, a proposito del rischio commissariamento sollevato nei giorni scorsi da più parti e nelle stesse ore in cui si diffondeva la notizia della lettera del premier Mario Monti al governatore.



Monti riceverà Lombardo il 24 luglio

A seguito della lettera inviata dal presidente del Consiglio, Mario Monti, il presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, ha chiesto al presidente di essere ricevuto. L'incontro è stato fissato per martedì 24 luglio. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.