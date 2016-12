P.A., in sei mesi le auto blu diminuite del 19,4%

- In sei mesi le auto blu della Pubblica amministrazione sono diminuite del 19,4%. Risulta infatti che, al 30 giugno 2012, le auto assegnate ai vertici delle amministrazioni o comunque guidate da un autista sono 7.837, vale a dire 1.884 in meno rispetto al 31 dicembre 2011. E' quanto emerge dai dati del censimento permanente, che sono stati diffusi dal ministero della Pubblica amministrazione.

La diminuzione delle auto blu è più accentuata nelle amministrazioni centrali rispetto alle amministrazioni locali. La Pubblica amministrazione centrale ha complessivamente sottoscritto 167 contratti di utilizzo di auto, dei quali circa la metà relativi all'acquisizione di auto blu - in massima parte rinnovo di noleggi in scadenza - mentre solo 13 contratti riguardano acquisizioni in proprietà.

Le auto blu, vetture di rappresentanza assegnate personalmente ai vertici delle amministrazioni o comunque guidate da un autista, risultano distribuite in questo modo: 25,8% nelle amministrazioni centrali e 74,2% alle amministrazioni locali (36,0% nei Comuni, 12,1% nelle ASL, 8,6% nelle Province, 7,9% nelle Regioni). Al 30 giugno, l'intero parco auto delle amministrazioni pubbliche è di 60.551 unità, includendo le 124 autovetture in uso agli organi costituzionali.

Più auto blu al Sud

La nuova mappa territoriale delle auto blu continua a vedere uno sbilanciamento della presenza percentuale delle auto con autista nelle regioni del Sud: con percentuali di auto blu sul totale delle auto pubbliche nella regione che oscillano dal 25,3% al 33,6% in Molise, Puglia, Calabria, Campania, Sicilia e Basilicata, a fronte di percentuali nelle regioni del Nord che vanno dal 2,5% dell'Emilia Romagna all'8,2% della Lombardia. Ma proprio al Sud si iniziano a registrare alcuni casi di contrazione.

Il censimenti dei primi sei mesi rileva inoltre che i nuovi contratti per autovetture hanno riguardato, nell'80,3% dei casi, auto grigie (di servizio), e solo nel 19,7% auto blu (in massima parte rinnovo di contratto di noleggio). I nuovi contratti, per il 37,7% dei casi, sono stati a titolo di proprietà, mentre molto alta è la quota di noleggi e leasing (59,9%). Inoltre, la procedura più utilizzata è stata la convenzione Consip (60,8%) seguita da quella negoziata (17,8%). Il costo medio di acquisizione in proprietà delle nuove auto risulta pari a euro 10.638 euro.

Patroni Griffi: "Bene taglio, ora fare di più"

"I dati del censimento delle auto della Pubblica amministrazione sono positivi. E desidero esprimere soddisfazione per quanto è stato fatto nelle amministrazioni centrali dello Stato. Ormai il trend, per tutta la P.A., si è stabilizzato al ribasso". Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione Filippo Patroni Griffi.

"Adesso - prosegue il ministro - bisogna fare di più, non solo in attuazione della nuova riduzione imposta dal decreto spending. A breve predisporremo nuove indicazioni per l'uso sempre più limitato delle auto di servizio affinché sia chiaro a tutti che non si tratta di uno status symbol ma solo di uno strumento per lavorare meglio".