foto LaPresse 15:31 - "Qualsiasi sia la decisione della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione nella vicenda delle intercettazioni telefoniche dell'inchiesta di Palermo, l'importante è mantenere la segretezza delle telefonate del Capo dello Stato". Il ministro della Giustizia, Paola Severino, ha fatto questa precisazione, intervenendo a proposito dello scontro fra Napolitano e pm, durante la sua visita a Mosca. - "Qualsiasi sia la decisione della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione nella vicenda delle intercettazioni telefoniche dell'inchiesta di Palermo, l'importante è mantenere la segretezza delle telefonate del Capo dello Stato". Il ministro della Giustizia, Paola Severino, ha fatto questa precisazione, intervenendo a proposito dello scontro fra Napolitano e pm, durante la sua visita a Mosca.

"L'aspetto più importante è mantenere la segretezza intorno al contenuto di telefonate che possano riguardare figure istituzionali protette per il loro ruolo istituzionale", ha spiegato il ministro rispondendo ad una domanda. "Qualsiasi sia la soluzione interpretativa, l'adozione di regole di procedura penale o la legge sulle garanzie applicate al Capo dello Stato, si dovrà rispettare la sostanza della legge, che è quella di evitare che conversazioni del Capo dello Stato possano essere rese pubbliche", ha proseguito.



"Il problema - ha osservato - non è affatto se il comportamento tenuto dalla procura di Palermo sia stato o meno corretto sotto il profilo della intercettabilità di una telefonata. Se si è trattato di una intercettazione casuale si poteva fare, ma il tema non è se si poteva o non si poteva intercettare, e questo è bene chiarirlo perché da questo equivoco ne possono nascere molti altri. Il problema - ha aggiunto - è se debba avere prevalenza una certa interpretazione della legge costituzionale che riguarda le garanzie del Presidente della Repubblica o se si debba applicare la normativa comune in materia di utilizzazione e utilizzabilità delle intercettazioni".



Grasso: "Dal Quirinale nessuna pressione"

Dal Quirinale "sono stato chiamato a dare contezza della mia funzione istituzionale di coordinamento, non ho subito alcuna pressione" a proposito dell'inchiesta sulla cosiddetta trattativa "e neanche i magistrati di Palermo hanno subito pressione, come dichiarato fin dall'inizio". Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso. "I magistrati di Palermo - ha aggiunto - hanno agito in buona fede, secondo come ritenevano fosse giusto applicare la legge. Ora la questione è in buone mani, deciderà la Consulta".