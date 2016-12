foto Ap/Lapresse 22:42 - "Mi candiderò a sindaco di Roma per le elezioni del 2013. Su questo non c'è dubbio, ma ci voglio arrivare con tutti voi, costruendo una grande alleanza civica". Lo ha detto il presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti sciogliendo la riserva durante la festa-bilancio dei sui 4 anni di lavoro nell'amministrazione provinciale. "Da settembre sarà attivo il sito 'Romapartecipa.it' per raccogliere le idee migliori", ha aggiunto. - "Mi candiderò a sindaco di Roma per le elezioni del 2013. Su questo non c'è dubbio, ma ci voglio arrivare con tutti voi, costruendo una grande alleanza civica". Lo ha detto il presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti sciogliendo la riserva durante la festa-bilancio dei sui 4 anni di lavoro nell'amministrazione provinciale. "Da settembre sarà attivo il sito 'Romapartecipa.it' per raccogliere le idee migliori", ha aggiunto.

"Dovrà nascere una grande alleanza civica, fatta di partiti, persone, associazioni e movimenti, parteciperò alle primarie e ci arriverò insieme a voi", ha aggiunto. "Dovremo dare un grande segnale - ha precisato l'esponente del Pd - e cioè che la politica torna ad essere al servizio degli altri e non di se stessi". Zingaretti ha poi detto che Roma "deve diventare una città verde, digitale, innovativa e solidale con dei migliori trasporti pubblici".



"Roma è smarrita, ha perso la bussola"

"Roma sembra una citta' smarrita, che ha perso la bussola perche' troppo spesso la cosa pubblica non e' stata gestita come si doveva". Così Zingaretti ha descritto la Capitale, annunciando la sua candidatura per la poltrona di sindaco. "Si potevano fare delle opere pubbliche e anche una raccolta differenziata porta a porta e invece siamo ancora qui a parlare di cose che non sono state fatte", ha aggiunto Zingaretti sottolineando che la crisi economica mondiale non puo' essere una scusa che giustifica alcuni fallimenti. Per il presidente della provincia, e' quindi "tempo di ricostruire un'alternativa, di riprendere la strada della crescita e di costruire un progetto comune per Roma". L'esponente del Pd ha poi denunciato i problemi legati alla burocrazia, alla sporcizia e alla scarsa qualita' dei servizi di trasporto pubblico nella capitale aggiungendo: "dobbiamo cambiare il nostro modello di sviluppo. Il primo punto da cambiare in questa citta' - ha sottolineato - e' affermare la cultura della legalita' e per arrivarci occorre un nuovo patto civile nel quale vengono coinvolti i cittadini, un patto civile fatto di diritti e doveri per chiamare le persone a essere protagoniste di una svolta civile".