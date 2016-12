foto Ap/Lapresse

17:24

- Sull'ipotesi che Nicole Minetti, coinvolta in un processo per induzione alla prostituzione, lasci il Consiglio regionale, Roberto Formigoni ritiene che "le dimissioni sono un istituto personale. Una persona può decidere di se stessa". Ad aprile, il presidente della Lombardia disse che un bel gesto avrebbe aiutato. "Le dimissioni non sono per ora arrivate - aggiunge -. Alla luce di quanto detto dal coordinatore regionale del Pdl sono in arrivo".