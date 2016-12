Bersani difende la Bindi: "Grillo è indecente"

Bersani ha bacchettato Grillo il quale dopo il caos sulle unioni di fatto all'assemblea nazionale del Pd aveva detto della presidente dell'assise: "La Bindi, che problemi di convivenza con il vero amore non ne ha probabilmente mai avuti, ha negato persino la presentazione di un documento sull'unione civile tra gay".

Anche il vice segretario del Pd Enrico Letta esprime la sua "solidarietà alla Bindi per le parole di Grillo". "Mano mano che si esprime sui temi si chiariscono le cose. Vediamo cosa diranno i grillini", scrive su Twitter.

Turco (Pd): "Attacco stomachevole"

"L'attacco di Grillo a Rosy Bindi è stomachevole". Lo afferma in una nota Livia Turco, parlamentare del Pd."Quando si arriva ad aggredire volgarmente la sfera personale, si dimostra prima di tutto il vuoto e il cinismo di chi lo fa. Poi, si esprime la peggiore politica di chi, pur di apparire, calpesta anche il minimo senso della dignità e del rispetto", aggiunge.

Finocchiaro (Pd): "Da Grillo parole meschine"

"Non condivido molte delle posizioni del Movimento 5 stelle, ma ho grande rispetto dei suoi militanti. Mi chiedo se loro possano, però, avere rispetto per le parole meschine usate da Beppe Grillo nei confronti di Rosy Bindi, a cui va la mia solidarietà. In politica, sempre e comunque, serve rispetto per la dignità degli altri. E Grillo dimostra, ancora una volta, di non possedere questa dote di civiltà". Lo dice Anna Finocchiaro, presidente del gruppo del Pd al Senato.

Donadi (Idv): "Grillo squallido, è avanti solo negli insulti"

"L'attacco di Grillo a Rosy Bindi ha tratti di squallore che non appartengono al dibattito politico e ricorda il peggior conservatorismo maschilista di una certa italietta". A dirlo il presidente del gruppo Idv alla Camera Massimo Donadi. "Un tratto culturale negativo che è così duro da estirpare perché è professato anche da chi dice di essere 'avanti'. Ma avanti a chi, avanti a cosa? Se si parla così si è avanti solo negli insulti - ha aggiunto - e, soprattutto, se chi parla così rappresenta il cambiamento, allora l'Italia ha davanti a sé tempi davvero duri".