Twitter sta con la Minetti: ecco "nicole resisti"

foto Olycom

20:35

- "Nicole, resisti!". Un fiume di tweet sommerge l'ultimatum di Angelino Alfano a Nicole Minetti. Gli utenti di Twitter, armati di ironia mista a indignazione, criticano la richiesta di dimissioni della consigliera regionale del Pdl. E anche qualche esponente del partito di Berlusconi non nasconde le sue perplessità. Guido Crosetto, deputato Pdl ed ex sottosegretario, cita Manzoni: "Vergin di servo encomio", non me la sento oggi di speculare con codardo oltraggio. Minetti non è un tema politico e non la si può usare".