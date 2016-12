Napoli (Pdl): "Tornare a Forza Italia"

foto Ap/Lapresse Correlati Alfano: "Minetti si dimetta" 16:56 - "Se si dovesse tornare a Forza Italia sarebbe ottimale perché è il passato di tutti noi". Così Osvaldo Napoli, vicepresidente dei deputati del Pdl ai microfoni di Tgcom24 che, sulla ricandidatura di Silvio Berlusconi, inoltre aggiunge: "Qualcuno storce il naso, ma deve farsene una ragione. Berlusconi è una figura carismatica che crea consenso e così il centro moderato potrà tornare a essere protagonista in Italia". - "Se si dovesse tornare a Forza Italia sarebbe ottimale perché è il passato di tutti noi". Così Osvaldo Napoli, vicepresidente dei deputati del Pdl ai microfoni di Tgcom24 che, sulla ricandidatura di Silvio Berlusconi, inoltre aggiunge: "Qualcuno storce il naso, ma deve farsene una ragione. Berlusconi è una figura carismatica che crea consenso e così il centro moderato potrà tornare a essere protagonista in Italia".

"Ricetta Pdl: meno tasse, più investimenti"

"La ricetta del Pdl è una sola. Meno tasse e maggiori investimenti. Lo hanno chiesto a Tremonti e oggi invece tocca a Monti. Superata la fase della spending review adesso bisogna allentare la morsa fiscale per crescere" ha detto Napoli, parlando di un programma del centro destra per il futuro del Paese.



"Tutti dimenticano che l'Inghilterra sta peggio di noi e che il Giappone ha un debito ben maggiore del nostro - ha proseguito il vicepresidente dei deputati del Pdl -. Solo che questi vanno avanti perché‚ possono stampare denaro e noi no. Quando Berlusconi fece la battuta sullo stampare denaro in Italia era una provocazione in questo senso".