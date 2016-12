foto LaPresse

12:15

- "I giovani del Pd non faranno come Alfano". Il sindaco di Firenze Matteo Renzi, tra i più accreditati nel suo partito per la sfida a Pier Luigi Bersani alle primarie, lo ha detto a margine dell'assemblea del Pd, riferendosi alla retromarcia dello stesso Alfano quando Berlusconi ha annunciato il suo ritorno. "E' stato desolante - ha aggiunto Renzi - vedere tanti giovani del Pdl che si sono immediatamente rimessi in ordine. Noi faremo l'opposto".