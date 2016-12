Berlusconi: "Torno per salvare il Pdl"

20:05

- "Torno in pista per salvare il Pdl". Silvio Berlusconi, in un colloquio con Bruno Vespa, spiegando al "Quotidiano Nazionale" le ragioni che lo hanno portato a decidere di ricandidarsi. "Alle elezioni politiche del 2008 - dice Berlusconi - abbiamo preso il 38%. Se alle prossime dovessimo scendere per assurdo all'8%, che senso avrebbero avuto 18 anni di impegno politico?".