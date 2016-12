L'assenza dell'ex premier era già percettibile nell'aria ma mancava una conferma ufficiale, data appunto da Alfano. Questa avrebbe dovuto essere la prima apparizione pubblica di Berlusconi in un evento politico dopo la decisione (annunciata dai media) di tornare in campo.



Alfano: "Primarie? Con Berlusconi non c'è bisogno"

"Io ritengo che le primarie siano un ottimo metodo, il migliore per scegliere un candidato diverso da Berlusconi. Con Berlusconi non c'è bisogno delle primarie per stabilire che è lui il candidato migliore per il partito". Così il segretario del Pdl Angelino Alfano al convegno dei Cristiano riformisti "Ripensare il centrodestra" ha risposto ai giornalisti che gli domandavano della possibilità delle primarie per scegliere il candidato di centrodestra.



Alfano: Io deluso? No, se Berlusconi si candida io al suo fianco"

"Io deluso? Assolutamente no, se Berlusconi si candiderà io sarò al suo fianco. Trovo giusto che il capo di un partito, che ha fatto in modo che in questi 18 anni il partito fosse pregno di sé abbia la possibilità, soprattutto se consideriamo il modo in cui si è conclusa l'ultima esperienza di governo". Così il segretario del Pdl Angelino Alfano arrivando al convegno dei Cristiano riformisti 'Ripensare il centrodestra' ha risposto ai giornalisti che gli domandavano se fosse deluso dalla decisione della nuova discesa in campo di Silvio Berlusconi per le prossime elezioni politiche.