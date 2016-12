foto LaPresse Correlati Tav, Parigi chiede nuovi finanziamenti all'Ue

Tav, Figaro: "Francia pensa a stop" 11:43 - Il progetto della Torino-Lione è "totalmente confermato da parte nostra e in maniera piena da parte del governo francese". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera, aggiungendo di aver parlato con il collega francese dei trasporti e "non c'è in nessuna delle loro ipotesi una modifica a piani approvati". Nelle scorse ore il quotidiano "Le Figaro" aveva annunciato una decisione di Hollande di rivedere i piani dell'alta velocità.

Il progetto della Tav Torino-Lione è stato confermato anche dal governo francese. Lo rende noto il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera durante il suo intervento all'Assemblea dell'Ance. "Ho appena parlato col ministro francese - afferma Passera - e non c'è in nessuna delle loro ipotesi alcuna modifica agli impegni già presi a livello nazionale quindi il progetto Torino-Lione cosi' importante della rete dei corridoi europei è totalmente confermato sia da parte nostra che da parte del governo francese".



Il giudizio di Moody's è fuorviante

"Il declassamento del rating sovrano italiano attuato questa notte da Moody's si base su un giudizio del nostro Paese "del tutto ingiustificato e anche fuorviate". E' il giudizio del ministro Passera che aggiunge: "Sono mesi difficili, sono stati anche più difficili del previsto. Abbiamo cercato di fare insieme ciò che serviva sia per affrontare una situazione contingente che conosciamo bene, ma anche per porre le basi, gli elementi su cui costruire la ripresa, di cui tutti insieme dobbiamo sentirci responsabili".