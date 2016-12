foto Ap/Lapresse

10:43

- Nicole Minetti smentisce le sue dimissioni dal Consiglio regionale della Lombardia. "Non ho presentato nessuna lettera di dimissioni, sono tranquilla e rimango al mio posto" ha detto. La consigliera regionale neanche questa mattina si è presentata in aula dove era attesa per il processo del cosiddetto Rubygate, in cui compare come teste-imputato. Dura la reazione dell'accusa che ha chiesto ai giudici di multare la Minetti.