Giallo sulle dimissioni di Nicole Minetti

- Nicole Minetti smentisce le sue dimissioni dal Consiglio regionale della Lombardia. "Non ho presentato nessuna lettera di dimissioni. Rimango al mio posto", ha detto. La consigliera regionale neanche questa mattina si è presentata in aula dove era attesa per il processo del cosiddetto Rubygate, in cui compare come teste-imputato. Dura la reazione dell'accusa che ha chiesto ai giudici di multare la Minetti. Ma i magistrati hanno respinto la richiesta.

All'inizio voci volevano che la Minetti lasciasse il Consiglio regionale lombardo già a partire da lunedì, convinta dallo stesso leader Pdl, Silvio Berlusconi. Poi, immediata, è giunta la secca smentita dell'igienista dentale, la quale, contattata telefonicamente da Panorama. it, ha liquidato tutto come semplici indiscrezioni.

Ma non c'è solo la questione dimissioni a turbare la Minetti, che neanche oggi si è presentata per testimoniare nel processo sul caso Ruby a carico di Silvio Berlusconi. Così il procuratore aggiunto Ilda Boccassini ha chiesto ai giudici di condannarla a una multa: "E' una persona delle istituzioni e deve avere rispetto più degli altri".

Minetti, imputata nel processo 'parallelo' sul caso Ruby, già lunedì scorso aveva presentato un legittimo impedimento per motivi istituzionali, in relazione a una seduta del Consiglio regionale a cui ha partecipato quel giorno. Oggi, all'inizio dell'udienza, il magistrato Boccassini ha spiegato che è arrivato da parte della consigliera un altro legittimo impedimento.

Boccassini ha chiarito che lunedì scorso "fu notificata una citazione per l'udienza di oggi all'avvocato di Minetti". Lo stesso giorno però, come ricostruito dal pm, la consigliera "ha effettuato un pagamento online acquistando un biglietto per Parigi e quel viaggio è stato pagato dopo la citazione per l'udienza di oggi". Secondo Boccassini, dunque, "il legittimo impedimento vantato è stato costruito in un momento successivo alla notifica per la testimonianza di oggi".

Il pm ha chiesto dunque ai giudici di condannare "alla multa" la consigliera lombarda, spiegando inoltre che "noi rinunciamo alla sua testimonianza ma chiediamo che non possa essere considerato questo come un legittimo impedimento, perché questo è un testimone che è persona delle istituzioni e deve avere più rispetto per gli altri, per i magistrati e anche per gli avvocati". Inoltre, Boccassini ha chiarito che in ogni caso Minetti, essendo un teste imputato in un procedimento connesso, avrebbe avuto la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere.



I giudici si riuniscono e decidono: niente multa

La vicenda si è conclusa con la decisione dei giudici della quarta sezione penale di Milano: non infiggeranno alcuna multa alla consigliera per la sua assenza di oggi in tribunale. Assenza dovuta, come ha spiegato il suo avvocato Pasquale Pantano, a una visita medica a Parigi. Il presidente del collegio, Giulia Turri, leggendo l'ordinanza con cui è stata presa la decisione di "non infliggere a Nicole Minetti alcuna sanzione pecuniaria per la sua omessa presenza oggi in aula" ha detto che questa richiesta presentata dal procuratore aggiunto Ilda Boccassini è stata "superata" dalla "rinuncia dell'accusa all'escussione della teste" formalizzata nel corso dell'udienza di oggi.



La rinuncia è stata motivata dal fatto, ha spiegato il pm Antonio Sangermano, che la procura "non intende subordinarsi a eventuali ipotesi delatorie della teste" che per di più, essendo imputata nel processo paralello, può avvalersi della facoltà di non rispondere". E il processo è stato rinviato al 5 ottobre