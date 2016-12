Il presidente della commissione di Vigilanza Rai, Sergio Zavoli, ha espresso così la sua soddisfazione: "Da oggi la Rai e il Servizio pubblico sono una realtà diversa". Adesso, come atto conclusivo, resta solo il passaggio formale della presa d'atto in Cda Rai, dove poi verrà formulata la proposta di nomina del nuovo direttore generale che l'azionista ha indicato in Luigi Gubitosi.

"Finalmente si è chiusa la lunga partita delle nomine", ha commentato Giorgio Merlo (Pd), vicepresidente della commissione di Vigilanza. "Ora - ha aggiunto -, al di là delle chiacchiere, sono tre le priorità decisive per il nuovo vertice aziendale: contenere i costi, a cominciare dai contratti milionari, conservare il pluralismo e battere ogni forma di faziosità e, infine, garantire la qualità dei palinsesti. Saranno queste le sfide principali che metteranno alla prova il nuovo vertice. Il resto è solo gossip".

L'ira di Bersani

"Mentre la gente sta vivendo i problemi che abbiamo, ho visto che l'intero gruppo dirigente del Pdl è stato ricevuto a Palazzo Chigi per discutere di Rai. Se il Pdl ritiene di essere il padrone della Rai, vorrà dire che il canone lo pagherà lui''. Così il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, ha stigmatizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi.

Il plauso di Fini

Esprime soddisfazione il presidente della Camera Gianfranco Fini per il via libera della commissione di Vigilanza Rai. Dopo la tensione che si era creata nei giorni scorsi con il presidente del Senato Schifani per la sostituzione di un commissario del Pdl che aveva annunciato un voto diverso rispetto alle scelte indicate dai capigruppo di Camera e Senato, Fini ha applaudito alla notizia della nomina di Anna Maria Tarantola alla presidenza di viale Mazzini.