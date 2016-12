foto Ansa 14:52 - Contro i tagli della spending review ai Comuni i sindaci manifesteranno il 24 luglio davanti al Senato. In tale occasione il presidente Anci Graziano Delrio chiederà un confronto con Renato Schifani e con una delegazione di senatori per denunciare che, "oltre ai tagli lineari, le sforbiciate a sanità e trasporto pubblico già gravano fortemente sugli enti locali". E il sindaco di Roma Alemanno avverte: "Si rischia il default per migliaia di Comuni". - Contro i tagli della spending review ai Comuni i sindaci manifesteranno il 24 luglio davanti al Senato. In tale occasione il presidente Anci Graziano Delrio chiederà un confronto con Renato Schifani e con una delegazione di senatori per denunciare che, "oltre ai tagli lineari, le sforbiciate a sanità e trasporto pubblico già gravano fortemente sugli enti locali". E il sindaco di Roma Alemanno avverte: "Si rischia il default per migliaia di Comuni".

"Il peso dei tagli della spending review è enorme e insopportabile", ha detto Delrio. "Chiediamo ai parlamentari di aprire gli occhi. Abbiamo visto troppo facili entusiasmi sulla spendig review". "La sforbiciata data dalla spending review ai Comuni - ha spiegato il presidente -, pari per il 2012 a 500 milioni di euro, è un'operazione fatta sulla carne viva dei Comuni, peraltro a quattro mesi dalla chiusura dei bilanci. Così diminuiscono i servizi e aumentano le tasse".



Il leader dei sindaci ha espresso un giudizio negativo sul fatto che "le società pubbliche vengono viste come nemici dei servizi ai cittadini, i comuni come centri di spesa e le comunità locali come un problema più che come una risorsa". "I tagli in sé non portano alcun miglioramento - ha osservato -. Fare investimenti sull'informatizzazione della pubblica amministrazione, è così che si ammoderna il Paese". "Vogliamo che il Parlamento apra gli occhi su questo", ha concluso.



Alemanno: "I Comuni rischiano il default"

"La manovra sulla spending review è ambigua e non si capisce dove sono i tagli agli sprechi; il rischio è che migliaia di Comuni vadano in default". Lo ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno. "I parlamentari devono mettere a punto gli emendamenti necessari per cambiare - informa - e per quanto mi riguarda ho già comunicato ai parlamentari del Pdl che l'entusiasmo mostrato verso un decreto fortemente generico e penalizzante per i Comuni è fuori luogo. Si tratta - ha concluso - di una falsa spending review".