"Su tutti i giornali di oggi - rileva - impera la piena condivisione di esponenti del Pdl. Questo la dice lunga sul clima che si registra all'interno del Pdl. C'e' piena condivisione tra gli esponenti piu' autorevoli ed evidentemente anche della base elettorale"."Se, come è probabile, per il centrodestra e il PdL scende nuovamente in campo Berlusconi, d'intesa con Alfano, a maggior ragione è importante che egli sia affiancato e sostenuto da un partito rinnovato, presente sul territorio, democratico nella sua gestione interna che - sia per ragioni di autofinanziamento sia per avere direzioni locali largamente condivise - sia fondato anche sul tesseramento, sui congressi, su eventuali primarie per le cariche elettive". Così Fabrizio Cicchitto, capogruppo Pdl alla Camera, tratteggia la nuova forma del partito qualora Silvio Berlusconi volesse scendere in campo nel 2013.