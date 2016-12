foto Ansa Correlati Liste elettorali, chiesto il processo per Podestà 12:34 - E' stato chiesto un anno di carcere per Roberto Formigoni, con l'accusa di diffamazione contro i Radicali. Secondo il pm di Milano Mauro Clerici infatti il governatore della Lombardia avrebbe sostenuto che i Radicali manipolarono le firme raccolte a sostegno della sua lista per le Regionali del 2010. In tal modo avrebbe offeso la reputazione del movimento di Marco Pannella attribuendogli "un complotto" non vero. Formigoni replica: richiesta ridicola. - E' stato chiesto un anno di carcere per Roberto Formigoni, con l'accusa di diffamazione contro i Radicali. Secondo il pm di Milano Mauro Clerici infatti il governatore della Lombardia avrebbe sostenuto che i Radicali manipolarono le firme raccolte a sostegno della sua lista per le Regionali del 2010. In tal modo avrebbe offeso la reputazione del movimento di Marco Pannella attribuendogli "un complotto" non vero. Formigoni replica: richiesta ridicola.

Secondo quanto è stato ricostruito dal pm nella sua requisitoria il presidente del Pirellone, in una serie di dichiarazioni alla stampa il 4 e il 5 marzo del 2010, "aveva prospettato una macchinazione ai danni della sua lista, ordita dai Radicali per escludere il Centrodestra dalla competizione elettorale".



Il pm: non merita neanche le attenuanti generiche

Il governatore "non merita le attenuanti generiche", come ha detto il pm nella sua requisitoria. Clerici ha spiegato che Formigoni, nemmeno dopo l'apertura dell'inchiesta della Procura di Milano sulla presunta falsità delle firme a sostegno della sua lista, ha cercato di "riqualificare" le affermazioni ritenute dall'accusa diffamanti nei confronti dei radicali, accusati di un "complotto".



Formigoni replica: "Richiesta ridicola"

"E' una cosa scandalosa e ridicola nello stesso tempo". Con queste parole Formigoni commenta la richiesta di condanna. "Ma i Radicali - dice - non sono un partito? Non fanno politica? Bene! Le polemiche tra politici sono sempre state giudicate insindacabili". E ancora: "Negli anni ho richiesto più volte alla Procura di procedere contro diversi colleghi politici o partiti, da Umberto Bossi, ai Radicali stessi, all'Italia dei Valori. Non hanno mai dato seguito alle mie richieste (neppure nel caso di accuse e offese gravissime a me rivolte), ma mi hanno detto che le polemiche tra politici si devono risolvere tra politici".



"Ora - conclude - c'è un pm che cambia idea e decide che è la Procura a poter sindacare nelle polemiche tra politici. Ma sono fiducioso che anche in questo caso alla fine ci sarà un giudice a Berlino".



"Ci fu una macchinazione contro il Centrodestra, posso dimostrarlo"

Da parte sua, il pm sottolinea però che emerge "pacifico il contenuto offensivo della reputazione degli esponenti e del movimento dei Radicali dalle dichiarazioni di Formigoni". Clerici ha ricordato infatti come il governatore lombardo abbia usato espressioni "affermative e specifiche" dicendo tra l'altro, nelle sue dichiarazioni alla stampa: "Ho la dimostrazione che c'è stata una macchinazione per escludere il Centrodestra".



Formigoni dunque, secondo l'accusa, avrebbe attribuito fatti determinati e anche di rilievo penale, come "una sorta di attentato alle istituzioni", agli esponenti radicali.



Il pm: "Fatti non verificati"

Fatti però, secondo il pm, "non verificati e che non possono rientrare nella critica politica, perché altrimenti sarebbe legittima qualsiasi invettiva".



E sulla vicenda delle firme c'è anche un'inchiesta penale

Il magistrato ha ricordato inoltre che sulla vicenda delle firme per la lista di Formigoni è stata aperta anche un'inchiesta penale che ha portato alla richiesta di processo, tra gli altri, per il presidente della Provincia di Milano Guido Podestà.



Nel processo, che dovrebbe concludersi con la sentenza il prossimo 4 ottobre, sono parti civili gli esponenti radicali Marco Pannella, Marco Cappato e Lorenzo Lipparini.