foto Dal Web

18:17

- Il Cipe ha approvato lo sblocco di quasi 1,4 miliardi di euro che rientreranno nel Fondo Sviluppo e Coesione per il Sud. Lo ha annunciato in una nota la Presidenza del Consiglio. Assegnati anche 50 milioni di euro a favore di interventi per gli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici in Emilia, e 23,8 milioni di euro per la ricostruzione del Palazzo del Governo de L'Aquila, distrutto dal terremoto del 2009.