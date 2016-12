foto LaPresse

17:32

- Il Senato ha approvato in via definitiva il decreto che riforma la Protezione civile. Il provvedimento, che aveva già ottenuto il via libera dalla Camera, è quindi convertito in legge con il solo voto contrario della Lega. La Protezione civile torna all'originaria vocazione di struttura per l'intervento di emergenza e restituisce la gestione della fase successiva al verificarsi di gravi catastrofi naturali alle autonomie locali.