Fini e Carfagna aprono alle coppie omosessuali: "Tempo di riconoscerle". Di' la tua

Riconoscere i diritti delle coppie omosessuali? "L'Italia ancora non riconosce i diritti delle coppie" di fatto "di sesso diverso, per dire quanto siamo indietro". Così il presidente della Camera, Gianfranco Fini, che sottolinea la "necessità da parte del legislatore di superare gli indugi e avere più coraggio" nel preidsporre degli "interventi normativi". Sulla stessa lunghezza d'onda Mara Carfagna: "Necessario aprire un confronto".

Per il presidente della Camera, infatti, "non possono più bastare le pur doverose attestazioni di solidarietà" ed è necessario "adeguare il nostro ordinamento" così da porre fine alle "discriminazioni e ai pregiudizi". "Non vedo - aggiunge Fini - come nell'anno di grazia 2012, le vecchie etichette di destra e di sinistra possano avere un momento di divisione nel porre al centro dell'azione istituzionale la difesa della dignità della persona umana".



Carfagna: "E' tempo di un riconoscimento per le coppie omosessueli"

E' "ormai ineludibile per le forze politiche un confronto sul riconoscimento di forme di convivenza tra persone dello stesso sesso, lo dico da cattolica" ha detto infatti l'ex ministro per le Pari Opportunità, che ha sottolineato come "forme di convivenza diverse dal matrimonio possono e devono ottenere adeguata tutela dal legislatore". Pertanto, ha concluso la Carfagna, "è necessario che le forze politiche discutano" sul tema, senza per questo "aggredire il nostro patrimonio di cultura valori", senza "demolire la famiglia come istituto e nucleo fondante della societa'".