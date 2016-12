foto LaPresse

16:30

- "Non c'è alternativa alla concertazione in nessun Paese a democrazia matura e a economia avanzata". Lo ha dichiarato il segretario della Cisl, Raffaele Bonanni, aggiungendo: "I governi, per quanto autorevoli e composti da personalità di altissimo profilo, non possono guidare da soli questa difficile stagione". "Poiché abbiamo intrapreso un percorso da guerra, come ha detto Monti - ha concluso -, bisogna moderare i toni e collaborare tutti insieme"