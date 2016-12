Camusso: "Sulla concertazione Monti non sa di cosa parla, è imbarazzante e preoccupante"

foto Ansa Correlati Monti: "L'Italia affronta un duro percorso di guerra" 19:23 - "Credo che non sappia di cosa parla. L'ultima concertazione è quella del 1993: un accordo che salvò il Paese, con una riforma delle pensioni equa, al contrario di quella sua". Così la leader della Cgil Susanna Camusso commenta le parole di Monti il quale aveva attribuito alla concertazione "mali contro cui lottiamo ancora oggi". "Prendere lezioni di democrazia da chi non si è misurato col voto è imbarazzante", ha aggiunto la Camusso. - "Credo che non sappia di cosa parla. L'ultima concertazione è quella del 1993: un accordo che salvò il Paese, con una riforma delle pensioni equa, al contrario di quella sua". Così la leader della Cgil Susanna Camusso commenta le parole di Monti il quale aveva attribuito alla concertazione "mali contro cui lottiamo ancora oggi". "Prendere lezioni di democrazia da chi non si è misurato col voto è imbarazzante", ha aggiunto la Camusso.

"Le lezioni di democrazia sono sempre utili - ha spiegato la leader di Cgil, commentando l'intervento di Mario Monti all'assemblea dell'Associazione bancaria italiana (Abi) -. Le rappresentanze sociali sono elette e misurate sulla base del consenso. Prendere lezioni di democrazia da chi è cooptato e non si è misurato col voto è un po' imbarazzante per il futuro democratico del Paese. Farlo nella platea delle banche e degli interessi bancari nella crisi - ha aggiunto Camusso - meriterebbe una riflessione".



Bonanni (Cisl): "Concertazione è l'unica soluzione possibile"

"Non c'è alternativa alla concertazione, in nessun Paese a democrazia matura e a economia avanzata". Lo ha dichiarato il segretario della Cisl, Raffaele Bonanni, aggiungendo: "I governi, per quanto autorevoli e composti da personalità di altissimo profilo, non possono guidare da soli questa difficile stagione". "Poiché abbiamo intrapreso un percorso di guerra, come ha detto Monti - ha concluso -, bisogna moderare i toni e collaborare tutti insieme".



Angeletti (Uil): "Monti confonde concertazione con consociazione"

"Il presidente Monti, apparentemente, come molti, sembra confondere la concertazione con la consociazione". Lo afferma il segretario generale Uil, Luigi Angeletti, secondo il quale "la concertazione serve a trovare la migliore soluzione senza che si accettino, ovviamente, diritti di veto". "La consociazione, invece, è il confronto per trovare il punto di mediazione: il merito è indifferente ciò che importa è che siano tutti d'accordo".