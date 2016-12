foto LaPresse 23:41 - Berlusconi si potrebbe ricandidare a premier alle prossime elezioni. E' quanto scrive il "Corriere della Sera", secondo cui si profilerebbe all'orizzonte un ticket con Alfano. "Ha passato le ultime settimane a studiare i sondaggi, ad analizzare gli scenari per il voto nel 2013, ad ascoltare dirigenti del Pdl, imprenditori ed esponenti internazionali" scrive il quotidiano. Alfano conferma: "Credo che alla fine scenderà in campo".. - Berlusconi si potrebbe ricandidare a premier alle prossime elezioni. E' quanto scrive il "Corriere della Sera", secondo cui si profilerebbe all'orizzonte un ticket con Alfano. "Ha passato le ultime settimane a studiare i sondaggi, ad analizzare gli scenari per il voto nel 2013, ad ascoltare dirigenti del Pdl, imprenditori ed esponenti internazionali" scrive il quotidiano. Alfano conferma: "Credo che alla fine scenderà in campo"..

"Il ruolo di padre nobile non scalda i suoi elettori che gli chiedono un impegno più diretto, quell'impegno che aveva escluso nel momento dell'investitura di Angelino Alfano a segretario del Pdl", si legge nell'articolo in prima pagina, secondo il quale se "Berlusconi fosse ancora in corsa per la presidenza del Consiglio, in un ticket con Alfano e una squadra di giovani dirigenti, dalle urne arriverebbe, secondo i sondaggi, anche un 30 per cento". Molto di più rispetto all'ipotesi di candidatura a premier di Alfano con il fondatore leader del partito in veste di "padre nobile".



Per preparare la nuova discesa in campo, secondo il quotidiano, Berlusconi "rinuncerà alle vacanze a Villa Certosa in Sardegna e resterà a Arcore proprio per arrivare a settembre con tutte la carte pronte: un nuovo nome al partito (che richiamerà le origini di Forza Italia), una squadra di quarantenni che promuoverà la nuova avventura politica, le consultazioni di leader internazionali con cui ha mantenuto rapporti, l'individuazione di candidati capaci di conquistare voti sul territorio".



Alfano a Tgcom24: "Credo scenderà in campo"

"C'e' un gran movimento di sostegno alla ricandidatura del presidente Berlusconi" e ''credo che alla fine lui deciderà di scendere in campo''. A confermare l'ipotesi del "Corriere della Sera" è il segretario del Pdl Angelino Alfano, sentito da Tgcom24 a margine dell'assemblea dell'Abi. "In tanti - ha detto Alfano - glielo stanno chiedendo ed io sono tra questi. Del resto per chi come lui ha governato in anni così complessi ha ceduto il passo a un nuovo governo tecnico senza mai essere stato battuto in aula e senza avere perso le elezioni, per chi come lui è stato il protagonista di questi anni, credo sia giusto e legittimo chiedere un giudizio al popolo italiano sulla storia di questi anni e su una nuova chance di governo. In tanti glielo stanno chiedendo e credo che alla fine lui deciderà di scendere in campo". Glielo stanno chiedendo, ha concluso, "tanti cittadini e tanti del Pdl".



Berlusconi: "Imprenditori vogliono il mio ritorno"

"Vari imprenditori mi hanno detto che tutto il mondo imprenditoriale vuole il mio ritorno". Lo ha detto Silvio Berlusconi, secondo quanto raccontano alcuni presenti, nel corso di una cena di compleanno a Roma. Il Cavaliere ha poi confermato che lunedì incontrerà all'università delle Libertà una serie di economisti per discutere della crisi.



Pdl, Berlusconi: "Entro l'estate un nuovo nome"

"Entro l'estate cambierò il nome al partito". Lo ha detto Silvio Berlusconi, conversando con alcuni ospiti nel corso di una cena ed annunciando di voler trascorrere tutta l'estate ad Arcore a lavorare. Il Cavaliere ha ipotizzato anche la convocazione del Consiglio Nazionale per ufficializzare, una volta deciso, il nuovo nome del partito.