Vertice del Pdl a palazzo Grazioli per raggiungere un'intesa sulla legge elettorale. L'accordo raggiunto tra Silvio Berlusconi e i capi del partito prevede, secondo quanto hanno riferito alcuni presenti, il premio di maggioranza a chi vince e il ripristino delle preferenze. Il Pdl sarebbe dunque pronto a discutere con le altre forze politiche la possibilità di raggiungere un punto di incontro anche se le chance di farcela sembrano ridotte al minimo.

Nel corso della riunione, Berlusconi avrebbe insistito sulla necessità di andare avanti con l'obiettivo di approvare il semipresidenzialismo, riforma che dalla prossima settimana sara' di nuovo in discussione a palazzo Madama. La speranza del Pdl è quella di approvare in prima lettura al Senato la riforma presidenzialista in modo da ''inchiodare'' il resto dei partiti, ed in particolare il Pd, di fronte alla responsabilità di approvare le riforme.



L'ipotesi di una legge elettorale proporzionale con le preferenze rappresenta anche un amo che il Cavaliere getta all'Udc da sempre favorevole al ripristino della scelta dei parlamentari da parte degli elettori. Un sistema di questo tipo poi, fanno sapere a via dell'Umiltà, troverebbe una certa disponibilità anche nella Lega Nord. Negli ultimi giorni si sarebbero intensificati i contatti tra il segretario del Pdl, Angelino Alfano, e quello della Lega Nord, Roberto Maroni, proprio per discutere di riforme e legge elettorale. L'asse con il Carroccio nell'approvazione del semipresidenzialismo potrebbe ripetersi anche sulle eventuali modifiche all'attuale sistema di voto.