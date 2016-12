foto Ap/Lapresse

- Il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, accoglie favorevolmente l'annuncio del presidente del Consiglio, Mario Monti, di non ricandidarsi alla guida del governo. E' una buona notizia, ha commentato la Camusso, "però non so se sia vera, è una partita ancora aperta". "Non accetterò mai di sentire - ha aggiunto - che visto che ci sono il mercato e lo spread sospendiamo la democrazia del Paese e non sono i cittadini a scegliere".