Legge elettorale, strappo di Pdl e Lega: entro dieci giorni il testo arriverà al Senato

foto LaPresse 17:03 - Il testo base sulla legge elettorale sarà messo a punto da un comitato ristretto in commissione Affari Costituzionali del Senato e dovrà essere pronto in 10 giorni. E' quanto deciso, a maggioranza, dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Relatore del ddl sarà Lucio Malan (Pdl). Dopo i 10 giorni, il provvedimento approderà all'esame dell'Aula.

Secondo quanto si è appreso, durante la riunione dei capigruppo, Fini ha "notificato" l'arrivo della lettera del Capo dello Stato inviata ai presidenti dei due rami del Parlamento. Nella riunione tutti avrebbero concordato sul fatto che non c'è nessuna volontà "di un braccio di ferro tra Camera e Senato" in quanto si tratta di una questione prettamente politica. Fini avrebbe anche ricordato che la questione della riforma della legge elettorale è stata più volte posta alla Camera, in questa



Gasparri (Pdl): "Legge elettorale ancorata a riforme costituzionali"

"L'esame della legge elettorale comincerà al Senato perché è qui che è incardinata da tempo, però vogliamo che resti ancorata al discorso delle riforme costituzionali sulle quali l'Aula potrebbe decidere già tra martedì e giovedì prossimi". Così il presidente dei senatori del Pdl, Maurizio Gasparri al termine della capigruppo di palazzo Madama chiarisce la posizione del suo partito in merito all'iter della legge elettorale definita "non più rinviabile" dal Capo dello Stato.



Finocchiaro (Pd): ignorata la nostra richiesta

"Noi vogliamo che si acceleri sulla legge elettorale ed è per questo che abbiamo chiesto di accantonare il discorso delle riforme costituzionali. Pdl e Lega però non sono d'accordo e questa è davvero una decisione incomprensibile e inaccettabile". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Finocchiaro al termine della capigruppo.