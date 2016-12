Rai, il Cda vota Tarantola come presidente

foto LaPresse Correlati Anna Tarantola nuovo presidente Rai

Chi è Anna Maria Tarantola 14:25 - Il Cda della Rai ha designato Anna Maria Tarantola presidente. Nella votazione si è astenuto il consigliere Antonio Verro. In mattinata, la prima riunione del nuovo Consiglio di amministrazione era stata sospesa per circa un'ora per "problemi tecnico-procedurali". - Il Cda della Rai ha designato Anna Maria Tarantola presidente. Nella votazione si è astenuto il consigliere Antonio Verro. In mattinata, la prima riunione del nuovo Consiglio di amministrazione era stata sospesa per circa un'ora per "problemi tecnico-procedurali".

Adesso occorrerà il parere definitivo della Commissione di Vigilanza Rai perché il nuovo presidente possa effettivamente assumere i poteri. In Commissione di Vigilanza occorrerà una maggioranza qualificata dei due terzi, vale a dire 27 su 40.



Al voto non ha partecipato la neopresidente per "garbo istituzionale", come riferiscono fonti a lei vicine. Il voto è rimasto in forse fino all'ultimo perché i quattro consiglieri di amministrazione indicati dal Pdl contestano le deleghe attribuite alla Tarantola.