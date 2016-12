foto LaPresse

22:01

- Il ministro della Giustizia, Paola Severino, chiede al Parlamento una "strada preferenziale" per l'approvazione delle misure alternative al carcere "che già sono state varate o sono in procinto di esserlo". Così, ha spiegato il ministro, si potrebbe ottenere un notevole risparmio. "Credo che i disegni di legge che sono pendenti in Parlamento - ha detto - siano fondamentali per ottenere un risultato che è anche economicamente rilevante".