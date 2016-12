foto Ansa Correlati Bossi agli espulsi: "Vi faccio rientrare" 20:32 - Umberto Bossi non avrà voce sui militanti della Lega espulsi prima del 30 giugno. Parola di Roberto Maroni, che spiega come fino a quella data "le regole sono quelle del vecchio statuto. Si poteva far ricorso al Collegio dei Probiviri. Chi non l'ha fatto non potrà ricorrere alla nuova procedura. Le nuove regole, comprese quelle che consentono a Bossi di essere giudice d'appello per gli espulsi, si applicano dal primo luglio". - Umberto Bossi non avrà voce sui militanti della Lega espulsi prima del 30 giugno. Parola di Roberto Maroni, che spiega come fino a quella data "le regole sono quelle del vecchio statuto. Si poteva far ricorso al Collegio dei Probiviri. Chi non l'ha fatto non potrà ricorrere alla nuova procedura. Le nuove regole, comprese quelle che consentono a Bossi di essere giudice d'appello per gli espulsi, si applicano dal primo luglio".

"Le espulsioni sono state fatte in questi anni così come prevedeva lo statuto: quelli che hanno considerato l'espulsione illegittima hanno avuto modo di ricorrere agli organismi interni", ha spiegato Maroni. "Adesso è cambiato lo statuto e dal primo luglio ci sono nuove regole - ha continuato - quindi, per i provvedimenti disciplinari che saranno presi dal primo luglio in poi, si applicano le nuove regole, compresa quella che consente al presidente federale Umberto Bossi di essere giudice d'appello".



A Pontida il 7 aprile 2013

Maroni ha quindi annunciato che "il raduno di Pontida si farà il 7 aprile 2013, giorno dell'anniversario del giuramento dei liberi Comuni contro il Barbarossa". "Il raduno capiterà a ridosso delle elezioni politiche - ha aggiunto Maroni al termine della prima riunione del Consiglio federale da lui presieduta - e dunque sarà un appuntamento ancora più significativo".