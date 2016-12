foto Ansa Correlati Spending, Monti contro Squinzi: "Dannoso"

17:22 - Non si ferma il botta e risposta tra il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, e il premier Mario Monti che lo aveva accusato di far salire lo spread con le sue dichiarazioni. "Non sono le mie parole a far salire o scendere lo spread", ha replicato Squinzi aggiungendo di non aver fatto "un asse con la Cgil". "Sono polemiche - ha sottolineato - basate su frasi decontestualizzate dal discorso generale in cui il senso era diverso".

"Non c'è nessun asse con la Cgil, noi siamo pronti a dialogare con tutti. Il dialogo è quanto mai necessario in questo momento", ha aggiunto Squinzi rispondendo ai giornalisti a Lucca a margine dell'assemblea degli industriali a proposito delle polemiche nate dopo il faccia a faccia con Susanna Camusso, leader della Cgil sabato scorso Serravalle Pistoiese. "Non me le aspettavo, sono polemiche basate su frasi decontesualizzate dal discorso generale in cui il senso era diverso".



"Apprezziamo l'operato del governo"

"Noi apprezziamo sicuramente quello che questo governo sta facendo, anche se c'è ancora tanto da fare", dice il numero uno di viale dell'Astronomia. "Ho sempre apprezzato, e non ho mai detto il contrario, il professor Monti e il suo governo, perché ci hanno dato la credibilità internazionale che non avevamo negli ultimi tempi. Come Confindustria - ha proseguito - ci siamo attivati in Business Europe perché le posizioni del governo Monti siano sostenute a livello europeo".