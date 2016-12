Redditi online, c'è chi dice no

- Anche stavolta non tutti i leader politici hanno dato l'assenso per pubblicare sui siti di Camera e Senato la dichiarazione dei redditi. Tra chi ha detto sì Bersani e Casini, tra gli altri Alfano e Berlusconi, "Paperone' dei parlamentari" con un reddito di 48 milioni di euro. In ogni caso le dichiarazioni (su supporto cartaceo) sono comunque consultabili dai cittadini a Roma. Certo che in nome della tanto citata trasparenza la Rete avrebbe dato una mano.

Iniziativa volontaria

L'iniziativa era su base volontaria e a questo si devono le numerose defezioni. Nella lista di quanti hanno detto di si' ci sono il presidente dell'Assemblea di Montecitorio e leader di Fli Gianfranco Fini, il segretario del Pd Pier Luigi Bersani, il leader dell'Udc Pier Ferdinando Casini e quello dell'Idv Antonio Di Pietro, oltre al neo segretario leghista Roberto Maroni. Mancano all'appello, invece, l'ex leader del Carroccio Umberto Bossi, il segretario del Pdl Angelino Alfano e, appunto, l'ex premier e leader del Pdl Silvio Berlusconi.

I sei crociati

I sei deputati radicali del Pd, che avevano condotto una battaglia parlamentare perche' i redditi dei parlamentari fossero consultabili in rete, Rita Bernardini, Marco Beltrandi, Maria Antonietta Farina Coscioni, Matteo Mecacci, Maurizio Turco ed Elisabetta Zamparutti, ci sono tutti nella lista degli onorevoli che hanno acconsentito a rendere pubblici i propri redditi.

Montecitorio

A Montecitorio, tra i presidenti dei gruppi ci sono piu' si' che no: online, infatti, sono i redditi di Benedetto Della Vedova (Fli), di massimo Donadi (Idv), di Dario Franceschini (Pd), di Silvano Moffa (Popolo e territorio), di Gian Luca Galletti (Udc). Non hanno dato l'assenso, almeno per ora, il capogruppo del Pdl Fabrizio Cicchitto, il presidente dei deputati della Lega Gianpaolo Dozzo e il presidente del gruppo Misto Siegfried Brugger, della Svp. Tra i big, hanno detto di si' alla pubblicazione in rete dei redditi anche Massimo D'Alema e la vice presidente della Camera Rosy Bindi.

Palazzo Madama

Stesso risultato anche al Senato, dove i 'trasparenti' vincono per 5 a 3, anche se la composizione della squadra che ha scelto di pubblicare online i redditi non e' la stessa della Camera. Hanno detto di si', infatti, il capogruppo di Coesione nazionale Pasquale Viespoli, il presidente dei senatori del Pd Anna Finocchiaro, quello dei senatori del Pdl Maurizio Gasparri, il presidente dei senatori dipietristi Felice Belisario, il capogruppo Udc Gianpiero D'Alia. Non sono disponibili in rete sul sito di Palazzo Madama, invece, i redditi del capogruppo del Carroccio Federico Bricolo, quelli di Giovanni Pistorio, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, e quelli del presidente dei senatori del Terzo Polo e leader di Alleanza per l'Italia Francesco Rutelli, che pero' ogni tre mesi pubblica la propria situazione patrimoniale e il saldo dell'estratto conto sul suo profilo facebook.

Gli ex ministri

Fra quanti, alla Camera, hanno dato l'ok per la pubblicazione in rete dei redditi anche alcuni ex ministri del governo Berlusconi, come Franco Frattini e Renato Brunetta, mentre, almeno per ora, non compare la dichiarazione dei redditi dell'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti e dell'ex titolare della Difesa Ignazio La Russa.

Numero in aumento

Il numero dei deputati che ha dato il via libera alla pubblicazione dei dati patrimoniali on line e' comunque in aumento, dai 205 di febbraio, infatti, gli 'onorevoli redditi' in rete sono passati ai 253 di giugno. Quanto al governo, Monti ha imposto per tutti, se stesso compreso, la pubblicazione on line dei redditi. E cosi' e' stato.