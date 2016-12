foto Ansa 22:44 - "Basta espulsioni ingiustificate. Stop. Il potere di espellere o far rientrare nella Lega chi è stato ingiustamente espulso adesso è mio". Lo ha detto il presidente della Lega Nord Umberto Bossi nel corso di un comizio a Castelcovati, nel Bresciano. "Si recuperi la grande amicizia fra noi padani - ha aggiunto Bossi - chi è stato espulso ora può venire da me". - "Basta espulsioni ingiustificate. Stop. Il potere di espellere o far rientrare nella Lega chi è stato ingiustamente espulso adesso è mio". Lo ha detto il presidente della Lega Nord Umberto Bossi nel corso di un comizio a Castelcovati, nel Bresciano. "Si recuperi la grande amicizia fra noi padani - ha aggiunto Bossi - chi è stato espulso ora può venire da me".

Nuovo attacco a Monti e Napolitano

"Il premier Monti non va così avanti come pensa lui. Certo, dietro c'è Napolitano, il presidente della Repubblica è quello che ha manipolato e tirato i fili. Hanno fatto cadere Berlusconi perché per la sinistra fosse più facile vincere le elezioni", ha aggiunto Bossi.



"Belsito mafioso? Perché è libero?"

"Hanno detto che la Lega aveva un amministratore vicino alla 'ndrangheta. Ma perché non l'hanno arrestato ed è ancora in giro? E' strano, la cosa fa sospettare". Dice ancora il presidente della Lega. "Ho sempre saputo - ha aggiunto - che alla fine ci avrebbero attaccato. Ma nella Lega nessuno ha rubato, erano soltanto soldi nostri. Abbiamo affidato la revisione dei conti a una società che controllerà tutto".



Bossi: "Firmato patto con gli svizzeri e gli austriaci"

"Con gli amici svizzeri, la Lombardia, il Piemonte, le regioni austriache, la Baviera, è stato firmato un importante accordo a San Gallo, per una macroregione europea: è il primo passo per la Padania libera". Questo l'annuncio fatto da Bossi a Castelcovati. Dell'accordo "nessuno ne parla - ha aggiunto -, perché a Roma non piace, vuole tenerci schiavi. Ma noi da domani metteremo manifesti da tutte le parti e poi è una legge europea che Roma non può fermare". "In questi anni lo Stato - ha detto Bossi - ci ha fatto invadere dai mafiosi, ma nessuno ha preso il fucile per andare in piazza a farsi sentire".



E Maroni annuncia: "Preso la macro Regione Padana"

L'obiettivo della Lega Nord è la "nascita di una macroregione che chiamiamo Padania, e nessuno può cancellarlo". E' stato invece l'affondo del segretario del Carroccio Roberto Maroni durante un comizio a Paderno Dugnano. Secondo Maroni, "ci può essere una nuova Europa, un'area più piccola che comprenda Francia, Germania, Benelux e Italia del Nord". "Andremo a Roma solo se serve al nord, altrimenti via da lì", ha ribadito Maroni. "Dobbiamo tornar a essere protagonisti della questione settentrionale diventando il primo partito al nord - ha sottolineato - e solo se serve al nord andremo nei Palazzi, perché il nostro scopo non è quello di partecipare alle elezioni nazionali".



"Gli ultimi mesi ci hanno fatto soffrire"

Maroni ha spiegato che per la Lega Nord quelli appena trascorsi sono "mesi che ci hanno fatto soffrire, ma da domenica scorsa si è voltato pagina". "Non rinneghiamo nulla del nostro passato - ha spiegato -, ma è il momento di rilanciare la Lega". La proposta di Maroni è quella di "esportare il modello Verona" dove "un sindaco concreto ha saputo affrontare problemi ed è riuscito a stravincere senza allearsi con il Pdl o con altri partiti".