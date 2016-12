Nomine "cieche" in Regione: Lombardo designa in una Spa un ex assessore che è in prigione

foto Ap/Lapresse 20:12 - Qualche giorno fa l'ha nominato presidente del collegio dei sindaci di "Sicilia e-servizi", una delle partecipate della Regione più ricche che si occupa di informatizzazione. Ma per il governatore Raffaele Lombardo ecco pronta la sorpresa, il "prescelto", Eugenio Trafficante, commercialista ed ex assessore comunale di Burgio, paese dell'agrigentino, è però in carcere a Sciacca per stalking. - Qualche giorno fa l'ha nominato presidente del collegio dei sindaci di "Sicilia e-servizi", una delle partecipate della Regione più ricche che si occupa di informatizzazione. Ma per il governatore Raffaele Lombardo ecco pronta la sorpresa, il "prescelto", Eugenio Trafficante, commercialista ed ex assessore comunale di Burgio, paese dell'agrigentino, è però in carcere a Sciacca per stalking.

Da tempo destinatario della misura interdittiva del divieto di avvicinare una donna, - come racconta l'edizione locale di Repubblica - l'avrebbe violata ed è finito in cella.



"Qualcuno avrebbe dovuto comunicarci in tempo utile che il professionista designato era stato colpito da un provvedimento restrittivo", replica il commissario liquidatore della spa Antonio Vitale che aggiunge: "Faremo gli approfondimenti dovuti". "Il reato di cui è accusato poco ha a che fare con l'attività di revisore dei conti: l'eventuale revoca - aggiunge - è una questione di opportunità che devono valutare i soci".



Ma c'è chi sostiene che Trafficante sarebbe già decaduto per legge e che l'assemblea ha sostanzialmente eletto un ineleggibile.



Miccichè: "Lombardo barzelletta d'Italia"

La vicenda del recluso per stalking indicato come presidente del collegio sindacale di Sicilia e servizi è l'emblema di una stagione di deliri di onnipotenza che stanno ridicolizzando la Sicilia agli occhi dei più", così Gianfranco Micciche', leader di Grande Sud sul suo blog 'Sud'. "La mania compulsiva del governatore Lombardo nell'assegnare poltrone agli amici degli amici, forse per garantirsi qualche vecchio o nuovo consenso elettorale - aggiunge il leader del movimento arancione - sta causando dei danni inenarrabili, non solo sotto il profilo economico quanto a livello d'immagine. La Sicilia, infatti, sta diventando la barzelletta dell'intera nazione".