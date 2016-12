Imu, Ministero dell'Economia: obiettivo centrato Il sottosegretario: aliquote non saranno toccate

foto Ansa Correlati Comuni: "Dal 2013 Imu tornerà agli enti locali" 15:47 - "Obiettivo centrato" per il gettito Imu che a giugno si attesta a 9,5 miliardi. Lo spiega il sottosegretario all'Economia, Vieri Ceriani, spiegando che dunque le aliquote, che il governo poteva ritoccare entro dicembre, "restano quelle che sono, non c'è nessuna necessità di intervenire". - "Obiettivo centrato" per il gettito Imu che a giugno si attesta a 9,5 miliardi. Lo spiega il sottosegretario all'Economia, Vieri Ceriani, spiegando che dunque le aliquote, che il governo poteva ritoccare entro dicembre, "restano quelle che sono, non c'è nessuna necessità di intervenire".

I versamenti Imu registrati con l'acconto di giugno quindi ammontano a oltre 9,5 miliardi (9.551 milioni). Risultano aver versato circa 23,8 milioni di contribuenti su una platea di 25,5 milioni. L'importo medio dei versamenti è stato di circa 400 euro. Per fine anno ad aliquote costanti l'incasso sarà di 20 miliardi.



Fisco, entrate in rialzo: +2,5% nei primi 5 mesi dell'anno

Le entrate tributarie dei primi 5 mesi dell'anno si attestano a 149.540 milioni, in crescita del 2,5% (+3.695 milioni) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un recupero di 1,2 punti percentuale rispetto al mese di aprile. Lo comunica il Mef. In calo le entrate Iva (-1,1%), nonostante l'aumento di un punto dell'aliquota.



Gli italiani giocano meno al Lotto e di più al Gratta e Vinci: tra le entrate dei primi 5 mesi relative ai giochi, che si riducono del 4,2% (-244 milioni), si evidenzia l'andamento particolarmente positivo delle lotterie istantanee (+6,1% pari a +40 milioni di euro) mentre risultano in calo le entrate relative al lotto (-7,0% pari a -198 milioni). Positivo l'andamento degli incassi da ruoli relativi ad attività di accertamento e controllo che hanno fatto registrare un incremento dell'8,9% (+224 milioni).



Ceriani: "E' prevalso il senso di responsabilità"

"Nonostante la bagarre - ha dichiarato il sottosegretario all'Economia -, sulle cifre dell'Imu avevamo ragione: nonostante gli inviti alla rivolta fiscale prevale il senso di responsabilità dei cittadini: milioni di contribuenti italiani hanno fatto il loro dovere e hanno pagato l'Imu".



"Da immobili agricoli solo 15,7 milioni di euro"

Il sottosegretario si è tolto così "il sassolino dalla scarpa" dopo le polemiche dei mesi scorsi con i diversi allarmi lanciati dalle varie categorie sull'ipotesi che l'Imu potesse "strozzare" interi settori. In particolare le organizzazioni agricole che avevano parlato di una cifra fino a 2 miliardi. "Non si possono prendere singoli casi ed estenderli all'universo", dice Ceriani riferendosi anche all'Ifel, Fondazione dell'Anci per la finanza locale che aveva paventato effetti per miliardi. In realtà per gli immobili agricoli "attualmente hanno versato 15,7 milioni (pagavano il 30% con la prima rata) e saranno 52 milioni a fine anno, notevolmente sotto i 120 milioni inizialmente previsti". C'è comunque da attendere il pagamento dei fabbricati rurali che saranno accatastati entro novembre e che verseranno a dicembre l'Imu.