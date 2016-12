foto LaPresse

13:35

- In arrivo agevolazioni per i terremotati. Prorogato di sei mesi infatti il termine per il rinnovo del premio energia per i Comuni colpiti dal sisma in Emilia. L'Autorità per l'energia ha deciso di sospendere le scadenze per presentare le richieste per i bonus elettricità e gas. "In questo modo - hanno sottiolineato - i cittadini che devono presentare l'istanza di rinnovo della propria agevolazione non avranno una scadenza stringente".