E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale on line il decreto contenente "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi a i cittadini", che entra in vigore. Il testo è composto da 25 articoli: 23 relativi alle disposizioni, il 24esimo sulla copertura finanziaria e il 25esimo con l'indicazione dei termini di entrata in vigore.Scure sulla sanità: entro il 30 novembre via 18mila posti letto negli ospedali. Cura dimagrante anche per gli statali: assunzioni ridotte, taglio del 10% del personale e del 20% dei dirigenti. L'operazione consentirà risparmi per 26 miliardi in tre anni, che consentiranno anche di evitare l'aumento dell'Iva, previsto dal primo luglio 2013, mentre a decorrere dal 2014 il rincaro sarà dello 0,5%. Novità anche nella scuola: iscrizioni, note, sospensioni e pagelle viaggeranno online.

Questi le principali misure:

IVA L'aumento dell'Iva scatterà dal primo luglio 2013, mentre a decorrere dal 2014 il rincaro sara' dello 0,5%.



STATALI: TAGLI E ASSUNZIONI RIDOTTE Tagli del 20% degli uffici dirigenziali e del 10% del personale. Ridotti anche gli organici dei militari, non meno del 10%.



TAGLI AI MINISTERI 1,5 miliardi per il 2012 e 3 dal 2013.



STOP FERIE RETRIBUITE Gli statali non possono monetizzare ferie, riposi e permessi non goduti. La violazione di queste disposizioni fa scattare automaticamente un'azione disciplinare e amministrativa per il dirigente responsabile, oltre al recupero delle somme indebitamente erogate.



ARRIVA LA 'PAGELLA' PER GLI STATALI Verranno individuati per decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'Economia, i criteri per "la valutazione organizzativa e individuale" dei dipendenti pubblici.



BUONI PASTO Non potranno superare i 7 euro a partire dal 1 ottobre.



AFFITTI Al via il blocco degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle Amministrazioni per l'utilizzo di immobili in locazione passiva per gli anni 2012, 2013, 2014.



BENI ENTI TERRITORIALI. Previsto l'uso gratuito allo Stato di beni di proprieta' degli enti territoriali e viceversa.



LIBRI SCUOLA GRATIS, 103 MLN DAL 2013. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.



AUTO BLU. Nel 2013 la spesa per le auto blu non dovra' superare il 50% di quanto speso nel 2011. Stretta anche per la Consob.



TV E RADIO LOCALI. Contributi a favore di radio e tv locali ridotti di 30 milioni a decorrere dal 2013.



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. Riduzione delle spese di funzionamento per un risparmio complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Sono soppresse alcune strutture di missione come la 'Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione", il 'Progetto Opportunita' delle Regioni in Europa', 'Unita' per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo'.



SCUOLA. Arrivano pagella e note online e le iscrizioni alle scuole statali di ogni grado dall'anno scolastico 2012-2013, per gli anni successivi, potranno essere solo via web.



UNIVERSITA'. 90 milioni in più per prestiti d'onore e borse di studio da ripartire tra le regioni per il 2013.



SCURE SU REGIONI E COMUNI. Le risorse dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario sono ridotte di 700 milioni per il 2012 e di 1 miliardo dal 2013. Per i Comuni il taglio è di 500 milioni per il 2012 e 2 miliardi per il 2013. Per le province riduzione di 500 milioni per il 2012 e 1 miliardo per il 2013.



DEBITI P.A. Slitta di un mese, dal 28 giugno al 27 luglio, il termine per le aziende per richiedere il rimborso dei debiti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni con titoli di Stato. - SANITA'. Confermato il taglio di tre miliardi di euro per il fondo sanitario nazionale nel 2012-2013, con un miliardo in meno quest'anno e due miliardi a decorrere dal 2013. Tagliati del 5% gli appalti di fornitura di beni e servizi in sanita'. Raddoppia lo sconto sui farmaci a carico dei farmacisti convenzionati, che passa dall'1,82% al 3,65%.



VIA 18MILA POSTI LETTO. Entro il 30 novembre di quest'anno le Regioni dovranno ridurre i posti letto nelle strutture sanitarie, un taglio di circa 18mila posti, pari a 0,3 per mille abitanti.



ESODATI. Vengono salvati ulteriori 55.000 lavoratori esodati rispetto ai 65 mila gia' interessati e potranno esserne interessati altri 1.600.



POLIZIA. I dipendenti delle forze di polizia di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.



STRADE SICURE. Arrivano 72,8 mln nel 2013.



LIQUIDATORI. I commissari liquidatori di enti pubblici potranno avere un incarico non superiore ai 3 anni, che potrà essere prorogato una sola volta per un periodo massimo di 2 anni, quindi per complessivi 5 anni.



FONDO LETTA. Il fondo Letta, istituito con la finanziaria del 2010, ha avuto una riduzione di 39 milioni nel 2012 ma verra' incrementato di 700 milioni di euro per l'anno 2013.



PER EMERGENZA NEVE 9 MLN EURO IN 2012. E' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per l'anno 2012, per gli interventi connessi alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012.



TERREMOTO. Saranno garantite risorse pari a 1 mld per il 2013 e altrettanto per il 2014.



TAGLI A COSTI INTERCETTAZIONI. Tagliati i costi delle intercettazioni. I risparmi sono stimati per 20 milioni nel 2012 e 40 milioni nel 2013.



STRETTA SOCIETA' PUBBLICHE E IN HOUSE: i cda dovranno essere composti da non più di 3 membri.



PROVINCE. Via le province più piccole e meno popolate con l'obiettivo di dimezzarle. Salve le province nel cui territorio si trova il capoluogo di regione e quelle confinanti con regioni diverse da quella di appartenenza.



NASCONO LE CITTA' METROPOLITANE. Entro l'1 gennaio vengono istituite 10 citta' metropolitane; Roma, Torino, Milano, Venezia, genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria.



VIA ISVAP E COVIP, ARRIVA IVARP. Soppressi l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip). Le funzioni dei due enti saranno accorpate dall'Ivarp che nasce come unico istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il risparmio previdenziale.



SALTA LA RIORGANIZZAZIONE DEL CNR. Via cnhe quella dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) e dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).