foto Ap/Lapresse Correlati Dl spending review, ok dal Cdm

20:10

- "Ci pare, anche se ancora non siamo in possesso del testo definitivo del provvedimento, che sia in corso nei fatti un'altra manovra di carattere recessivo, che taglia molto lavoro più di quello che non dichiari''. Così la leader della Cgil, Susanna Camusso, boccia il provvedimento sulla spending review del governo. Critiche anche dal segretario della Cisl, Raffaele Bonanni, il quale annuncia una mobilitazione contro i tagli.