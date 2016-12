Lega, Maroni: Pontida non sarà mai cancellata

foto LaPresse 14:00 - "Pontida non sarà mai cancellata". Così su Facebook il segretario federale della Lega Nord, Roberto Maroni, risponde ad alcune notizie stampa secondo le quali avrebbe deciso di non tenere più il tradizionale raduno nella Bergamasca. "Qui c'è qualcuno che beve troppo vino - sottolinea Maroni - Pontida non sarà mai cancellata. Ma siamo matti? E' la nostra identità, il nostro cuore, il nostro popolo". - "Pontida non sarà mai cancellata". Così su Facebook il segretario federale della Lega Nord, Roberto Maroni, risponde ad alcune notizie stampa secondo le quali avrebbe deciso di non tenere più il tradizionale raduno nella Bergamasca. "Qui c'è qualcuno che beve troppo vino - sottolinea Maroni - Pontida non sarà mai cancellata. Ma siamo matti? E' la nostra identità, il nostro cuore, il nostro popolo".

"Il problema è che la Lega sta riprendendo fortemente il consenso tra la gente (i sondaggi dicono che siamo tornati sopra il 6% e siamo in crescita) e allora le cercano tutte per romperci le palle", aggiunge. "Poveretti loro, non molleremo mai".



Intanto il consiglio federale della Lega Nord di lunedì deciderà la data del raduno di Pontida. "Lunedì decideremo le date delle prossime manifestazioni come Venezia con gli Stati generali 'Prima al Nord' e Pontida", ha spiegato Maroni.