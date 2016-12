foto LaPresse 13:57 - Pier Luigi Bersani vede nella spending review cose buone ed altre che piacciono meno. "Sulla sanità c'è il rischio che si sommino gli effetti delle manovre Monti e Tremonti, mentre dobbiamo ridurre le spese e fare attenzione a non dare mazzate al comparto". Il leader del Pd osserva: "Le cose positive sono l'ordinamento degli Enti Locali, le città metropolitane e i costi standard". Ma "ci preoccupa molto la sanità". - Pier Luigi Bersani vede nella spending review cose buone ed altre che piacciono meno. "Sulla sanità c'è il rischio che si sommino gli effetti delle manovre Monti e Tremonti, mentre dobbiamo ridurre le spese e fare attenzione a non dare mazzate al comparto". Il leader del Pd osserva: "Le cose positive sono l'ordinamento degli Enti Locali, le città metropolitane e i costi standard". Ma "ci preoccupa molto la sanità".

Mentre la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ritiene la "manovra insostenibile" e annuncia di aver chiesto incontro con Monti. Stefano Fassina, responsabile economia del Pd dichiara un intervento in Parlamento. Silvana Murgia, deputata dell'Italia dei Valori accusa: "Con 7miliardi di tagli è una manovra mascherata". Su tutti, il richiamo del presidente Giorgio Napolitano che invita ad una "forte coesione".



Bersani: "Vedo troppi 'Monti' da scalare per la sanità"

"Nella prospettiva dei prossimi due anni, per la sanità, a Tremonti si aggiunge Monti: ci sono troppi 'Monti' da scalare", Bersani, dalla Basilicata, definisce la situazione con una battuta. Per il leader del Pd bisogna tagliare le spese per evitare l'aumento dell'Iva, "dopo di che bisogna decidere cosa fare della sanità nel prossimo biennio". D'accordo con i presidenti di regioni che hanno protestato per i tagli alla sanità ("è gente che ragiona, non sono né azzeccacarbugli e né agit-prop"), prosegue che verificherà la promessa del decreto di ridurre i costi a parità di servizi offerti.



Fassina (Pd): "Interverremo in Parlamento"

"Grande preoccupazione per i tagli a comuni, province e regioni perché andranno a compromettere alcuni servizi fondamentali. Se sono confermati questi tagli interverremo in Parlamento perché non è un taglio agli sprechi ma un tagli a servizi fondamentali". Lo dice il responsabile economia del Pd, Stefano Fassina, a Tgcom24.



Polverini: "Sanità, con tagli il sistema non regge"

"Con questa manovra si taglia in due anni, forse tre, sulla sanità circa 23 miliardi di euro. E io temo che il sistema non regga". E' quanto dichiara la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini. "Sono molto preoccupata", prosegue sottolineando che la norma toglie nel Lazio tra i 600 e gli 800 posti letto e ciò porterà ulteriori affollamenti negli ospedali. Per la Polverini questa manovra "non è accettabile", "chiederemo al governo di ascoltare le nostre ragioni", conclude.



Mura (IdV): "Con 7mld tagli è manovra mascherata"

"Gli oltre 7 miliardi di tagli nei confronti di Regioni ed enti locali, e il fatto che questi intervengano proprio come nelle tre manovre del 2011 su trasferimenti da parte dello Stato, più che ad una operazione della spesa fanno pensare ad un nuova dolorosa manovra economica che il governo non ha il coraggio di ammettere". Lo dichiara Silvana Mura, deputata dell'Italia dei Valori.



Napolitano invita alla coesione

Mentre il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, lancia un appello alla coesione. "Nella attuale difficile situazione economica - scrive -, si avverte l'esigenza di una forte coesione per un rilancio della crescita e dell'occupazione che coinvolga in modo equilibrato tutte le aree territoriali".