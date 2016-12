foto Ansa

- Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, lancia un appello alla coesione. "Nella attuale difficile situazione economica - ha scritto in un messaggio inviato in occasione della celebrazione del 150° anniversario della prima legge sulle Camere di commercio -, si avverte l'esigenza di una forte coesione per un rilancio della crescita e dell'occupazione che coinvolga in modo equilibrato tutte le aree territoriali".