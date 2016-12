Vertice Ue, Monti soddisfatto: "Svolta positiva"

foto LaPresse 16:35 - "L'utimo Consiglio europeo ha segnato una svolta positiva, un segnale di dinamismo politico che non ci si attendeva". Così Mario Monti commenta l'ultimo vertice Ue riferendo alla Camera. Con quanto deciso, ha continuato, "ci guadagna l'Europa e in prospettiva ci guadagniamo tutti". Il premier ha poi detto di essere "grato al Parlamento e alla Camera per aver accelerato l'adozione della riforma del lavoro, affrontando anche l'impopolarità". - "L'utimo Consiglio europeo ha segnato una svolta positiva, un segnale di dinamismo politico che non ci si attendeva". Così Mario Monti commenta l'ultimo vertice Ue riferendo alla Camera. Con quanto deciso, ha continuato, "ci guadagna l'Europa e in prospettiva ci guadagniamo tutti". Il premier ha poi detto di essere "grato al Parlamento e alla Camera per aver accelerato l'adozione della riforma del lavoro, affrontando anche l'impopolarità".

"Come è naturale dopo eventi importanti, ci sono state letture diverse dei risultati del Consiglio Europeo anche con interpretazioni opposte con presunti vincitori e presunti vinti. Ma il Consiglio Ue non è un gioco e non è a somma zero: se lavoriamo bene la somma è positiva e ci guadagna l'Europa, ci guadagnamo tutti", ha detto Monti, sottolineando che il vertice di Bruxelles "appartiene a quest'ultima categoria".



Le conclusioni del Consiglio europeo, ha aggiunto il premier, non cambiano dopo uno o due giorni, "non sono qualcosa che rischia di arrivare in porto solo con uno scheletro come ne 'Il vecchio e il mare' di Hemingway". "Il Parlamento ora, con la mente sgombra da possibili difficoltà del quadro europeo proceda alla ratifica del Fiscal Compact" con un'approvazione "entro fine mese", auspica Monti. Ora che "si è doppiato il capo del Vertice Ue", "la tabellina" di marcia "sta nella data della ratifica di questi passi", ha concluso.