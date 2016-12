foto Ap/Lapresse Correlati Spending review, la lista dei tagli 23:53 - Il decreto sulla spending review è alle battute finali. Le sforbiciate sulla spesa pubblica vanno dalla stretta sul numero di dirigenti e impiegati pubblici all'accorpamento di uffici, dai tagli ai buoni pasto e auto blu. Ma il governo stringe la cinghia soprattutto sulla Sanità con risparmi per 3 miliardi tra 2012 e 2013. Ma è scontro tra i ministri sulla chiusura dei piccoli ospedali. Contrario il titolare della Sanità, Renato Balduzzi. - Il decreto sulla spending review è alle battute finali. Le sforbiciate sulla spesa pubblica vanno dalla stretta sul numero di dirigenti e impiegati pubblici all'accorpamento di uffici, dai tagli ai buoni pasto e auto blu. Ma il governo stringe la cinghia soprattutto sulla Sanità con risparmi per 3 miliardi tra 2012 e 2013. Ma è scontro tra i ministri sulla chiusura dei piccoli ospedali. Contrario il titolare della Sanità, Renato Balduzzi.

Il testo-quadro votato dal Senato è legge

Il Senato ha dato il via libera definitivo al testo del decreto che ora, con 203 voti favorevoli, 9 contrari e 33 astenuti, ora è diventato legge.



Ma sul decreto attuativo del governo è scontro

Il provvedimento delinea la cornice normativa per il piano di tagli alla spesa pubblica del commissario straordinario Enrico Bondi, che sarà definito nei dettagli da un nuovo decreto del Consiglio dei ministri che conterrà precise misure di riduzione e razionalizzazione della spesa. I ministri sono preallertati per un Consiglio nel pomeriggio di domani alle 17. Ma non è escluso che, proprio per i contrasti su alcuni aspetti, come quelli della Sanità, la seduta possa slittare a venerdì.



Il nodo dei piccoli ospedali

Si parla di chiudere gli ospedali poco efficienti con meno di 80 posti letto. Ma il ministro della Sanità, Renato Balduzzi, non è d'accordo con i colleghi perché ritiene che la decisione di eventuali chiusure spetterebbe alle amministrazioni regionali.



Metodo di discussione collegiale

Il Cdm potrebbe durare molte ore poiché è stato scelto un metodo collegiale e per i numerosi punti trattati. Si discuterà delle economie messe a punto dai ministri, così come chiesto dal premier Monti circa un mese fa, e del piano Bondi dal quale si attendono circa i 2/3 dei 5 miliardi di intervento minimo che il governo punta a realizzare già per quest'anno.



Evitare l'aumento dell'Iva a ottobre

Gli obiettivi sono evitare l'aumento dei due punti Iva previsto dal primo ottobre, finanziare gli interventi per il terremoto, trovare le risorse per gli esodati e ripianare i conti pubblici.



Bondi e il metodo di tagli statistico

Il metodo utilizzato dal commissario Bondi nel trovare gli spazi di taglio della spesa è stato statistico incrociando i dati dell'Istat e quelli degli "studi di settore" che individuano eventuali incongruità tra entrate dichiarate e spese nel reddito dei lavoratori autonomi. Enrico Bondi ha studiato così i primi 60 miliardi di spese dei 100 miliardi che, in base al dossier del ministro Piero Giarda, sono quelli su cui accentrare l'attenzione.



Numerosissimi tagli

I tagli nei vari ministeri sono tantissimi a partire dalla Sanità dove, rassicurano i tecnici, non saranno toccati beni e prodotti sanitari, ma acquisti di beni diversi. Ci saranno accorpamenti di 28-36 tribunali, riduzione degli armamenti, meno spese per le università, abbattimento dell'aggio riconosciuto ad Equitalia e del compenso per i Caf, dimezzamento delle auto blu. I dirigenti degli enti pubblici saranno tagliati del 20%, i loro sottoposti del 10%. Gli uffici saranno rimpiccioliti e viene fissato un tetto a 7 euro per i buoni pasto, mentre le ferie non godute non verranno pagate. Si tagliano i permessi sindacali e anche le comunicazioni ai sindacati.



Parlamento aperto ad agosto

Il secondo decreto, una volta approvato, dovrà passare al vaglio del Parlamento che dovrà riunirsi anche ad agosto per votarlo. Ciò mentre i sindacati e le associazioni di categoria premono affinché non vi sia un'ulteriore stretta sociale per gli italiani.