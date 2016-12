foto LaPresse

17:30

- "Il governo Monti ha già intrapreso molteplici riforme in tempi rapidi, e ci ha annunciato che altre decisioni fondamentali stanno per arrivare". Lo ha detto il cancelliere tedesco, Angela Merkel, al termine dell'incontro a Roma con il premier Mario Monti. "Abbiamo parlato - ha aggiunto la Merkel - di come rafforzare la crescita in Europa".