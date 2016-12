foto Ap/Lapresse

14:49

- Il presidente del Consiglio, Mario Monti, ribadisce che "l'Italia non chiede alcun salvataggio, né gli eurobond". "Chiedere aiuti finanziari - ha spiegato il premier in un'intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung - significa di fatto camuffare i problemi". Monti ha quindi sottolineato che il Parlamento italiano attendeva i titoli del debito comune: "Ma sapevo che non avrei potuto ottenerli in questa fase, e questo l'ho chiarito".